Выявлены главные разносчики коронавируса
В процессе исследования специалисты подробно изучили ситуацию с заражением COVID-19 в Индии. Как оказалось, 70% пациентов никого не заразили. Более половины новых случаев заражения спровоцировали 8% из оставшихся. Анализ данных 500 тысяч больных из штатов Тамилнад и Андхра-Прадеш показал, что чаще всего разносчиками заболевания становились дети и молодые люди.
«В целом, среди всех возрастных групп наиболее высоки шансы подхватить заболевание от сверстников»,— заявили ученые.
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