Даже легкая форма жировой болезни печени повышает риск смерти

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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) поражает почти каждого четвертого взрослого в Европе и США. Более ранние исследования продемонстрировали повышенный риск смерти у пациентов с НАЖБП и выраженным фиброзом или циррозом. Теперь исследователи из Каролинского института в Швеции и Массачусетской больницы общего профиля в США показывают, что смертность увеличивается с ростом тяжести заболевания, но даже легкая форма связана с более высокой смертностью. Результаты опубликованы в журнале Gut.Международная группа ученых сопоставила профили 10,5 тыс. человек с подтвержденной биопсией НАЖБП с контрольной группой из общенациональных регистров Швеции. Они обнаружили, что все стадии НАЖБП связаны с повышенным риском смертности, даже ранние. Этот риск был обусловлен в первую очередь смертностью от внепеченочного рака и цирроза, тогда как риски смертности от сердечно-сосудистых заболеваний или гепатоцеллюлярной карциномы были относительно невысокими.Пациенты с НАЖБП имели на 93% повышенный риск смерти от всех причин, но эти цифры менялись в зависимости от тяжести заболевания. Риск прогрессивно возрастал от легкой формы к тяжелой.