Даже легкая форма жировой болезни печени повышает риск смерти
Международная группа ученых сопоставила профили 10,5 тыс. человек с подтвержденной биопсией НАЖБП с контрольной группой из общенациональных регистров Швеции. Они обнаружили, что все стадии НАЖБП связаны с повышенным риском смертности, даже ранние. Этот риск был обусловлен в первую очередь смертностью от внепеченочного рака и цирроза, тогда как риски смертности от сердечно-сосудистых заболеваний или гепатоцеллюлярной карциномы были относительно невысокими.
Пациенты с НАЖБП имели на 93% повышенный риск смерти от всех причин, но эти цифры менялись в зависимости от тяжести заболевания. Риск прогрессивно возрастал от легкой формы к тяжелой.
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