Новая процедура поможет диабетикам отказаться от инсулина

Революционная эндоскопическая терапевтическая процедура может привести к отказу от использования инсулина значительным числом людей с диабетом 2 типа. Ученые из Нидерландов провели тестирование новой процедуры абляции с минимальной инвазией, которая омолаживает слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки. Дополнительно к этому ежедневно предлагается применять глюкозоснижающие препараты (агонисты глюкагоноподобных пептидов, GLP-1 RA), и работать над улучшением образа жизни.Исследование показало, что 75% ранее инсулинозависимых людей с диабетом 2 типа, получивших абляцию, не нуждались в инсулине спустя полгода. При этом долгосрочный параметр контроля глюкозы HbA1c был 7,5% или ниже, а в течение 12 месяцев упал до 6,7%.Пациенты, ответившие на лечение, также увидели значительное снижение индекса массы тела (ИМТ), который снизился со среднего значения 29,8 кг/м2 в начале исследования до 25,5 кг/м2 через 12 месяцев. Процент жира в печени также снизился с 8,1% до 4,6% за 6 месяцев. У пациентов, не ответивших на лечение, которые все еще нуждались в инсулине, его доза снизилась вполовину.