Последствия тромбоза могут быть фатальными для человека, и его развитию порой «помогают» даже полезные продукты – об этом предупредила телеведущая и врач Елена Малышева.В эфире Первого канала Малышева назвала способствующие тромбозу полезные продукты – петрушка, шпинат, базилик. Эти полезные во многих отношениях растения отличаются высоким содержанием витамина K, стимулирующего свертывание крови.Елена Малышева пояснила: если человек принимает антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь), употребление названных выше полезных продуктов может мешать действию таких лекарств. Особенно опасной в этом плане является петрушка – она способна полностью «обнулить» эффект разжижителей крови. Малышева пояснила, что петрушка является абсолютным чемпионом по содержанию витамина K: 100 граммов зелени содержат 20 суточных доз.Таким образом, от перечисленных выше продуктов, пусть и полезных, следует отказаться людям, составляющим группу повышенного риска в плане возникновения тромбоза, – это пожилые пенсионеры, обладатели варикоза и болезней сердца, а также лица, ведущие сидячий образ жизни, и пациенты, принимающие антикоагулянты, резюмировала медик.Малышева напомнила, что тромбоз, характеризуемый образованием сгустков крови, представляет собой реальную угрозу для жизни – попадает таких сгустков (тромбов) в кровоток чревато развитием опасных состояний, таких как легочная эмболия, инсульт.Для разжижения крови врач посоветовала употреблять в пищу продукты, богатые витамином E, снижающим способность тромбоцитов склеиваться. Его наиболее полезные источники – это киви, миндаль. Кроме того, с тромбозом хорошо борется куркума.