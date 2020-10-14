Чем опасна межреберная невралгия

Межреберной невралгией называют приступ острой и резкой боли в грудной клетке. Многие не обращают на это внимания, потому что считают, что это состояние не опасно.Опасность этого состояния заключается в том, что многие люди не обращают на это внимание и думают, что ее причины кроются в обычных изменениях организма, но это не так.Наиболее распространенными причинами межреберной невралгии считаются остеохондроз, переохлаждение и неудобная одежда. Однако в некоторых случаях она может появиться при других патологиях: опухолях, протузии межпозвоночных дисков и смещении позвонков. Если долго не обращать внимание на болевые симптомы, болезнь можно запустить, что приведет к более опасным осложнениям.Еще одна опасность межреберной невралгии заключается в том, что подобная резкая боль появляется и при других состояниях. Например, колющая боль в груди может говорить об инфаркте, который требует срочной госпитализации. При этом, у человека может не быть других симптомов, а только боль в грудной клетке.Острая резкая боль в груди может "отдавать" от других органов. Например, от поджелудочной при панкреатите. В случае острой формы, заболевание требует немедленного лечения. Однако вместе с этим симптомом могут проявляться и другие, например, рвота, тошнота и диарея. Болевые ощущения в груди могут свидетельствовать о пневмонии, но с ней чаще всего также есть и другие симптомы, например, кашель, боль в горле и повышенная температура тела.