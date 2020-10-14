Простой продукт для снижения сахара, холестерина и защиты от рака

В период пандемии специалисты советуют употреблять кинзу (кориандр) – этот простой растительный продукт помогает организму бороться с инфекциями, защищает его от развития многих опасных нарушений, включая развитие раковых опухолей.Кинза богата питательными веществами, включая витамины C и K, белок и минералы – кальций, фосфор, калий, железо, магний. Медики рассказали, какие оздоровительные эффекты связаны с потреблением в пищу этого вида зелени, об этом сообщает портал Food News.Борется с инфекциями. Согласно исследованиям, кориандр обладает мощными противогрибковыми и антимикробными свойствами. В испытаниях эфирное масло кориандра эффективно подавляло развитие грибков видов Candida: было установлено, что оно разрушает клеточную стенку патогенов, предотвращает их размножение.Помогает при диабете. В опытах на животных, больных диабетом, экстракты стеблей и листьев кориандра снижали уровень сахара в крови. Ученые связывают такой эффект с антиоксидантными свойствами растения.Снижает уровень холестерина. Исследователи заявили, что экстракт кинзы обладает свойством снизить уровень общего холестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови.Защищает от воспаления, рака. Простой растительный продукт является мощным источником антиоксидантов – веществ, способных устранять свободные радикалы, которые могут быть очень вредными для организма, если позволять им накапливаться. Благодаря своему воздействию на свободные радикалы они предотвращают клеточные повреждения, провоцирующие развитие воспалительных и опухолевых процессов. Есть данные о том, что экстракт корня кориандра может тормозить миграцию раковых клеток в организме и даже способствовать их гибели.Улучшает память и познавательные способности. Исследование 2011 года показало, что дефицит памяти у мышей исправляется за 45 дней после добавления в их рацион листьев кинзы. Данный эффект объясняется наличием антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление мозга, улучшить память, уменьшить симптомы тревожности и стресса.