Топ-9 причин чаще принимать холодный душ

Хороший способ защититься от простуд.Холодный душ — процедура не слишком приятная, требующая определенной привычки и смелости. Тем не менее, считается, что холодный душ очень полезен для здоровья.Мы собрали 9 преимуществ холодного душа для здоровья.1. Холодный душ поможет быстрее восстановиться после тяжелой тренировкиВы слышали о спортсменах, принимающих ледяные ванны после тренировки для ускорения восстановления? Что ж, принципы принятия холодного душа очень похожи.«Холод обычно стимулирует реакцию кровеносных сосудов, что вызывает сужение сосудов», — говорит Хасит Джетва, наставник по здоровью и фитнесу«По сути, это происходит для того, чтобы направить кровь туда, где она больше всего нужна, в данном случае в жизненно важные органы. Таким образом, кровь вынуждена возвращаться к сердцу, откуда она может затем транспортироваться в легкие для пополнения, и эта насыщенная кислородом кровь затем может перекачиваться по всему телу, а это означает, что теперь вы получаете свежий кислород и питательные вещества в нужные области. Холод также помогает уменьшить любое возможное воспаление, которое может возникнуть у вас после тренировки, что может помочь ускорить ваше выздоровление и уменьшить боль», — добавляет она.2. Холодный душ может улучшить ваше психическое здоровьеСогласно исследованию экспертов Медицинской школы Университета Содружества Вирджинии, принятие холодного душа в течение двух-трех минут один или два раза в день, которому предшествует пятиминутный «период адаптации» с медленным охлаждением воды, может быть полезной частью облегчения симптомов депрессии.Как? Команда ученых связывает положительные результаты с тем фактом, что воздействие холода активирует симпатическую нервную систему и из-за высокой плотности холодовых рецепторов в коже посылает множество электрических импульсов от периферических нервных окончаний в мозг. Хотя они пришли к выводу, что для подтверждения результатов потребуются более масштабные исследования, это многообещающее начало.3. Холодный душ может облегчить больЕсть причина, по которой вы прикладываете лед к ожогу или больной спине: холод может иметь обезболивающий эффект, говорится в выводах, опубликованных в Североамериканском журнале медицинских наук.Принципы те же, что и изложенные Джетвой выше: холод сужает кровеносные сосуды, уменьшая отек, а также потенциально замедляет скорость передачи болевых сигналов в мозг.4. Холодный душ может поддержать вашу иммунную системуОдно исследование 2016 года показало, что у участников на 29% меньше шансов болеть, когда они практиковали прием душа по принципу чередования горячей или холодной воды. Те, кто принимал контрастный душ, сообщили о меньшем количестве дней болезни, чем те, кто принимал теплый душ.«Это предположительно связано с увеличением скорости метаболизма, вызванным шоком изменения температуры», — говорит Джетва. «Затем ваше тело ускоряет свои функции, чтобы попытаться компенсировать это».5. Холодный душ может повысить бодростьНикаких сюрпризов в этом нет — уменьшение разницы температур холодного душа немного шокирует ваше тело.«Это подвергает ваше тело стрессу», — говорит Джетва. «Что заставляет вашу симпатическую нервную систему реагировать «бей или беги», так что вы можете внезапно почувствовать себя гораздо более сосредоточенным и внимательным. Нахождение под физическим стрессом из-за низких температур означает, что ваша потребность в кислороде также значительно возрастает, что способствует более высокой частоте дыхания и поступающего в организм кислорода».6. Холодный душ способствует похудениюКлючевое слово здесь — «поддержка». Да, исследование, опубликованное в Cell, показало, что воздействие низких температур может защитить от ожирения, улучшить метаболизм и изменить состав кишечных бактерий, поэтому они лучше подходят для сжигания жира. Однако есть свидетельства того, что холодный душ может активировать бурый жир — тип, который помогает генерировать тепло по всему телу за счет сжигания калорий.7. Холодный душ может улучшить цвет лица«Холодная вода очень полезна для кожи», — говорит Кей Гревесон, практикующая медсестра эстетической медицины Regents Park Aesthetics. «Даже простое умывание холодной водой после очищения может сделать вашу кожу более яркой», — говорит она.«В дополнение к этому, чтобы сохранить нашу внутреннюю температуру, поры нашей кожи сужаются, что может помочь улучшить общую текстуру и внешний вид кожи», — говорит доктор Майкл Барниш, врач-эстетик.8. Холодный душ поможет вам лучше справиться со стрессомВозможно, это для смельчаков — в исследовании 2000 года исследователи поместили участников в воду с температурой 14°C на один час. Это может показаться чрезмерным, но опыт действительно вызвал снижение уровня кортизола — гормона стресса — в организме.9. Холодный душ может улучшить здоровье вашего сердцаКак уже сказал Джетва, холодный душ вызывает сужение кровеносных сосудов. Кровь устремляется к органам, чтобы оставаться в тепле, что способствует кровотоку. Улучшение кровообращения связано с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, а это означает, что ваше сердце остается здоровым и счастливым.Тем не менее, также важно помнить, что низкие температуры заставляют ваше сердце больше работать, чтобы согреться, что, в свою очередь, по мнению British Heart Foundation, может поставить под угрозу ваше здоровье.Вывод? Есть много других способов сохранить здоровье сердца — например, сбалансированная диета и план упражнений, — поэтому не полагайтесь только на холодную терапию.