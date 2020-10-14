Свиной коронавирус может быть опасен для людей
Штамм, известный как коронавирус с синдромом острой диареи свиней (SADS-CoV), возник от летучих мышей и заразил стада свиней по всему Китаю с момента его первого обнаружения в 2016 году. Вспышки такого заболевания могут нанести экономический ущерб по всему миру из-за широкого распространения свиноводства.
Потенциальная опасность вируса для людей была продемонстрирована в лабораторных испытаниях, указавших на то, что SADS-CoV эффективно реплицируется в клетках печени и кишечника человека, а также в клетках дыхательных путей. Результаты были опубликованы в журнале PNAS.
«В то время как многие исследователи сосредотачиваются на потенциале бета-коронавирусов, таких как SARS и MERS, на самом деле альфа-коронавирусы могут оказаться столь же серьезной, если не большей, проблемой для здоровья человека», - рассказывает Ральф Барик, профессор эпидемиологии.
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