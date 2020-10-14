Медики напомнили, как отличить коронавирус от аллергии и гриппа

Важно вовремя распознать симптомы.Коронавирус, грипп и сезонная аллергия достаточно похожи по своим симптомам, чтобы их было можно перепутать, но у COVID-19 есть одна отличительная деталь.Об этом заявил доктор Дэвид Гейер. По его словам, кашель и жар являются общим симптомом для всех трех болезней, но при сезонной аллергии обычно не бывает лихорадки, что очень характерно для гриппа и COVID.Основным признаком аллергии является чихание, а также насморк и слезотечение.«Если у вас кашель при сезонной аллергии, это будет более сухой и более слабый кашель, тогда как при COVID и гриппе это будет более продуктивный кашель», — отметил Гейер.Он добавил, что мышечные боли обычно более распространены при гриппе, а у COVID-19 есть один ключевой симптом. Если у вас потеря обоняния или вкуса — это точно коронавирус.