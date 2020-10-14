Новорожденные не могут заразиться коронавирусом в утробе

Исследование не получило доказательств того, что малыши в утробе матери могут подхватить коронавирус. Не доказано и то, что заражение может произойти при грудном вскармливании при кожном контакте.Рожденные на свет малыши обладают практически нулевым риском подхватить COVID-19 от своих матерей в утробе, как утверждают авторы нового исследования. Из 101 ребёнка, родившегося у заражённых коронавирусом матерей в Нью-Йорке, только у двух выявили положительные тесты на COVID-19 через две недели после родов. При этом врачи точно не знают, как малыши подцепили вирус, но доказательств так называемой вертикальной передачи нет. Под этим термином имеется в виду передача вируса от матери ребенку немедленно до или после родов, через плаценту либо грудное молоко и прямой контакт.Эксперты утверждают, что исследование доказало способность основных профилактических мероприятий защищать новорожденных от болезни. К этим мероприятиям нужно относить ношение мамами медицинских масок во время грудного кормления и тщательное мытье рук. Более того, малышей не следует отлучать от матерей с положительным диагнозом на COVID-19 , как подчеркивают ученые. Мамы могут продолжать грудное вскармливание, нет доказательств того, что при этой процедуре увеличивается риск передачи инфекции.Грудное молоко детям полезно еще и по той причине, что оно содержит антитела к вирусам, которые есть у матери. И именно в этом грудном молоке содержатся защитные антитела к COVID-19 . Оба малыша в ходе исследования, у которых выявили коронавирус, не демонстрировали симптомов и довольно быстро поправились.