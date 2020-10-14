Тягу к сладкому связали с проблемами в отношениях с матерью

Чрезмерная тяга к сладкому может быть результатом проблем в отношениях с матерью. О неожиданной причине расстройств пищевого поведения, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", рассказала эксперт в сфере психологии Ирэна Пахомова.По словам Пахомовой, сладости вызывают подсознательный ассоциативный ряд, связанный с матерью и материнской любовью. Соответственно, если у человека наблюдается неконтролируемая тяга к сладкому, то корни проблемы стоит искать в том числе и в отношениях с матерью."Иногда решение расстройств пищевого поведения лежит в той части психологической плоскости, которая связана с матерью. Люди могут есть слишком много сладкого, стремясь компенсировать дефицит материнской заботы. Женщины, которые не мыслят своей жизни без сладкого десерта, очень часто несут в себе груз недостатка материнского внимания в детстве", — сказала специалист.Само-собой, что как и любая комплексная проблема, чрезмерная тяга к сладкому вряд ли может объясняться каким-то одним фактором — говорят ученые, которые добавляют, что одной из ключевых причин зависимости от сахара является в целом несбалансированное питание, в котором отсутствуют многие необходимые организму вещества. То есть, решать проблему нужно на разных уровнях — как у диетолога, так и у психолога.