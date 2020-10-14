Золотистый стафилококк помогает тканям регенерировать

Золотистый стафилококк естественным образом присутствует на кожных покровах человека. Однако в некоторых случаях, условно-патогенные микроорганизмы могут стать патогенным, вызывая бактериальную инфекцию, в том числе с серьезными осложнениями, вроде сепсиса.«Это происходит при взрывном стремительном размножении бактерий, если иммунитет был чем-то ослаблен», - рассказывает профессор Оливер Верц из Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии.Профессор фармацевтической химии и его команда изучили молекулярные механизмы, использующиеся иммунной системой человека для борьбы с инфекциями, вызванными деятельностью золотистого стафилококка. Свои результаты они представили в журнале Cell Reports.Оказалось, что токсичные особенности золотистого стафилококка, с помощью которого повреждаются клетки и ткани, могут оказывать прямо противоположный эффект. Ученые установили, что бактериальным токсином стимулируются специфические иммунные клетки, вырабатывающие вещества, помогающие сократить воспаление и способствовать заживлению тканей. Профессор Верц полагает, что открытый механизм важен, с точки зрения лечения воспалений и ран.