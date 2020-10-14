Ученые доказали, что стирка повышает риск заражения коронавирусом

Британские ученые из группы SPI-B выяснили, что занятие домашними делами повышает риск заражения коронавирусом, особенно стирка. Поэтому женщины находятся в большей опасности.Специалисты установили, что женщины занимаются стиркой, уборкой, приготовлением еды. При этом они даже не догадываются, что инфекция, попадающая на одежду в каплях из дыхательных путей, способна жить на тканях и поверхностях до трех суток.Наибольшему риску заражения COVID-19 подвержены хозяйки из нуклеарных семей, которые живут с родителями или представителями других поколений. Однако и те женщины, кто воспитывают детей и живут отдельно от родственников, также находятся в опасной зоне.Коронавирус может проникнуть в квартиру разными неочевидными способами, в том числе – через одежду и обувь. Именно поэтому их нужно обрабатывать с помощью антисептиков «в формате аэрозоля».Также использовать мыло и спирт, которые являются лучшими антисептиками.