Ученые доказали, что стирка повышает риск заражения коронавирусом
Специалисты установили, что женщины занимаются стиркой, уборкой, приготовлением еды. При этом они даже не догадываются, что инфекция, попадающая на одежду в каплях из дыхательных путей, способна жить на тканях и поверхностях до трех суток.
Наибольшему риску заражения COVID-19 подвержены хозяйки из нуклеарных семей, которые живут с родителями или представителями других поколений. Однако и те женщины, кто воспитывают детей и живут отдельно от родственников, также находятся в опасной зоне.
Коронавирус может проникнуть в квартиру разными неочевидными способами, в том числе – через одежду и обувь. Именно поэтому их нужно обрабатывать с помощью антисептиков «в формате аэрозоля».
Также использовать мыло и спирт, которые являются лучшими антисептиками.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://neboley.com.ua - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий