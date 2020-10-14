Витамин D помог остановить прогрессирование слабости у старых мышей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Что касается витамина D, у большинства взрослых наблюдается либо явный дефицит, приводящий к четким клиническим симптомам, либо недостаточность, которая часто остается незамеченной. Но как эта недостаточность влияет на физическое здоровье и уязвимость пожилых людей, слабеющих с возрастом, было трудно определить.Исследование, проведенное Университетом штата Нью-Йорк в Буффало на мышах в возрасте от 24 до 28 месяцев, что эквивалентно взрослым людям в возрасте от 65 до 80 лет, показало, что слабость можно уменьшить с помощью избыточного потребления витамина D.Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, основано на предыдущей работе, проведенной доктором Кеннетом Л. Селдином, первым автором и доцентом Школы медицины и биомедицинских наук Джейкобса.За четыре месяца лечения статус витамина D играл важную роль в возникновении слабости. Только при потреблении мышами максимального количества витамина, она не прогрессировала. Эти результаты важны в контексте продолжающихся споров о нормах витамина D для пожилых людей.