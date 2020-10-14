Мне за 30 и у меня до сих пор прыщи. Что с этим делать?

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Если вы давно вышли из нежного возраста полового созревания, а прыщи по-прежнему не оставляют вас, это значит, что ваш организм «сигналит» о каких-то проблемах, которые, скорее всего, не пройдут сами собой.Прыщи (они же акне и угревая сыпь) являются самым распространенным кожным заболеванием. Согласно исследованиям, порядка 85% женщин и 15% мужчин получают этот «привет из юности» в зрелом возрасте. Число людей, которые страдают от акне неуклонно увеличивается.Угревая сыпь может представлять собой небольшие пустулы, иногда с черными и белыми точками. Более тяжелые случаи акне сопровождаются красными папулами, покраснением, иногда отеком. Отдельно стоит выделить розацеа — разновидность угревой сыпи, которая бывает только у взрослых и представляет собой маленькие акне, которые сливаются в розовые и красноватые пятна на лице.Прыщи у взрослых практически всегда вызваны воспалением и закупоркой пор, которые возникают по нескольким причинам:Гормональный сбойЭто наиболее частая причина возникновения угревой сыпи, особенно у женщин. Повышенный уровень мужских половых гормонов (тестостерона и андростендиона) вызывает кислотно-щелочной баланс кожи, нарушение кровообращения и чрезмерное выделение кожного сала. Прыщи, вызванные гормональным сбоем, как правило, более глубокие и похожи на кисты, часто болезненные.Гормональный дисбаланс может произойти как у мужчин, так и у женщин, но у представительниц прекрасного пола для этого гораздо больше причин. Акне могут появиться на фоне нарушения менструального цикла, беременности, послеродового периода, кормления грудью, заболеваний яичников.Реакция на сильный раздражительЕсли у вас сухая и чувствительная кожа, вы наверняка всю жизнь боретесь с покраснением и шелушением от малейшего раздражения. Но даже счастливые обладатели нормальной ровной кожи могут столкнуться с прыщами из-за агрессивных моющих средств или тупой бритвы.Эмоциональный стрессВсе болезни от нервов, и это не фигура речи. Стресс провоцирует биологические изменения в организме, которые могут в том числе повлиять на состояние нашей кожи. Когда вы испытываете тревогу, волнение или страх, надпочечники начинают вырабатывать больше кортизола — гормона стресса, который может нарушить кислотно-щелочной баланс кожи. Постоянные переживания с большой вероятностью отразятся на вашем лице.Постоянное физическое напряжениеРечь, разумеется, не о тренировках в спортзале. Физический стресс, вызванный экстремальными погодными условиями, недостатком сна, обезвоживанием и некоторыми заболеваниями (например, аллергией и мигренью), может ослабить иммунитет и вызвать воспалительный процесс.Некоторые исследования показывают, что курильщики чаще имеют проблемы с кожей по сравнению с теми, кто не имеет этой вредной привычки.Плохая гигиена кожиПри избыточном скоплений на коже бактерий propionibacterium acnes на лице могут появиться прыщи. Но это происходит лишь в том случае, если вы плохо ухаживаете за кожей. Этим особенно грешат мужчины, которые нередко считают, что регулярное умывание с косметическими средствами — занятие, недостойное джентльмена. Это далеко не так, и вы легко можете выбрать подходящее средство для умывания — многие косметические бренды выпускают мужские уходовые линейки.Плохое питаниеВ научной среде до сих пор нет единого мнения о взаимосвязи питания с угревой сыпью. Однако есть данные о том, что чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием рафинированных (очищенных) углеводов могут вызвать проблемы с кожей. К ним относятся:хлеб, крекеры, кукурузные хлопья, десерты и выпечка из белой муки;паста из белой муки;белый рис и рисовая лапша;газированные и другие сахаросодержащие напитки.В любом случае желательно сократить эти продукты в своем рационе, вреда от них больше, чем пользы.Прием некоторых лекарствИзвестно, что некоторые группы препаратов могут негативно повлиять на кожу: кортикостероиды, антидепрессанты, лекарства для лечении эпилепсии. Проблемы с кожей также могут обеспечить противозачаточные таблетки, и как правило, это говорит о том, что они вам не подходят. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, скорее всего, он назначит вам другие оральные контрацептивы, которые необходимы именно вам.Как избавиться от прыщей?Во-первых, не вздумайте их выдавливать, как в юности. Даже в нежном возрасте эти манипуляции вызывали мелкие шрамы и неровности кожи, а сейчас вы рискуете заполучить глубокие рубцы, от которых придется избавляться с помощью дорогостоящей лазерной терапии.Если у вас легкая угревая сыпь, можно попробовать избавиться от нее в домашних условиях с помощью наружных средств:сок алоэ вера или гель с его содержанием;средства с содержанием экстракта зеленого чаямасло чайного деревакрем с содержанием цинка (имейте в виду, что он сушат кожу!)Но лучше всего вообще не заниматься самолечением, особенно когда вы не можете самостоятельно разобраться, что стало причиной для возникновения угревой сыпи. Обязательно обратитесь к дерматологу. Женщинам, скорее всего, придется проконсультироваться с гинекологом, чтобы исключить проблемы с гормонами. Врачи может назначить гормональные препараты либо антибиотики.