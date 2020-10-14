Может ли сидячий образ жизни спровоцировать недержание

Женщины старше 60 лет, которые проводят много времени в сидячем положении, имеют повышенный риск развития недержания. Проблема очень распространена во всем мире.Не менее 14 млн россиян страдают от недержания, которое вызывается ослаблением мышц тазового дна, поддерживающих мочевой пузырь. Чаще всего с этим расстройством сталкиваются люди старшего возраста, но до 30% пациентов - молодые женщины, и до 40% - представительницы среднего возраста. Нередко причинами недержания являются деторождение, менопауза или большие объемы лишнего веса.Во время родов мышцы тазового дна могут прямо пострадать, а резкое падение уровня гормона эстрогена при менопаузе также вызывает их ослабление. Дополнительную нагрузку на мочевой пузырь производит лишний вес. Недавнее исследование предлагает новый взгляд на эту проблему. Его результаты были опубликованы в журнале PLoS One. Они показали, что женщины от 60 и старше, которые слишком долго сидят, имеют повышенный риск развития проблемы.Общая продолжительность сидения за один раз не должна превышать 18 минут, после этого человек должен встать и размяться. Многие из нас этого не делают или об этом даже не знают. Исследование показало, что вне зависимости от возраста и веса, если женщина сидит на 20% дольше этих 18 минут за один раз, вероятность развития гиперактивного мочевого пузыря у нее вырастает. Ученые пока не могут сказать, по какой причине это происходит. Но зато очевидно, что чем чаще мы встаем и разминаемся, тем ниже вероятность возникновения неприятного расстройства, от которого так сложно избавиться