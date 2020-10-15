Как болезни сердца влияют на здоровье почек

Казалось бы, что может быть общего между заболеваниями почек и сердца. На самом деле, эти два органа тесно связаны между собой.Ежедневно в наш организм поступает множество токсинов, в частности из-за употребления в пищу продуктов, которые прошли глубокую обработку. Работа почек, в свою очередь, заключается в фильтрации крови от вредных веществ.При некоторых заболеваниях сердца, а также при замедленном удалении жидкости из кровотока, сердце, чтобы перекачивать кровь по телу, начинает работать тяжелее. Из-за этого в организме повышается кровяное давление, которое может привести к серьезному повреждению почек, которые, в свою очередь, перестанут фильтровать кровь.Соответственно, нарушение сердечного цикла повреждает почки. А они, тем временем, наносят вред сердцу. Чаще всего именно это является основной причиной смерти пациентов, страдающих сердечными заболеваниями.Помимо высокого кровяного давления, есть и другие симптомы заболеваний почек. Например, снижение кровотока в почках, вызванное закупоркой артерий. Его могут спровоцировать артериосклероз, застойная болезнь сердца, бляшки или жировые отложения, содержащие большое количество холестерина и триглицеридов в кровотоке.Острый тубулярный некроз - это гибель тканей, приводящая к потере кислорода почками. Долгосрочное снижение содержания кислорода в почках может быть вызвано застойными сердечными заболеваниями, закупоркой артерий, анемией, дефицитом железа, циклами клеточной анемии и инфекциями, такими как острая септицемия.Кратковременная потеря кислорода в почках может быть вызвана инфарктом или прямым повреждением почек. Повреждение почек может быть результатом чрезмерного воздействия металлов, растворителей, лекарств и других загрязнителей.Чрезмерное количество алкоголя приведет к гибели мышечной ткани. Когда ткань умирает, миоглобин выделяется в кровоснабжение. Он очень токсичен для почечного канальцевого эпителия и может вызвать почечную недостаточность.