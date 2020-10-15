Повышенный уровень «плохого» холестерина увеличивает риск инсульта и сердечных приступов, но, к счастью, снизить его помогают доступные продукты.Медиками была названа идеальная закуска для снижения «плохого» холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) – это фисташки. О том, почему ученые рекомендуют включать их в рацион, сообщает портал Food News.«Плохой» холестерин приводит к накоплению так называемых бляшек в артериях. Способностью снижать его уровень обладают несоленые фисташки», - цитирует издание экспертов.Поясняя, почему они считают эти орехи идеальной закуской для очищения кровеносной системы, специалисты указали на значительное содержание в них ненасыщенных жиров – олеиновой и пальмитолевой кислот. Благодаря их действию уменьшается количество воспалительных участков на сосудистых тканях, где и происходит концентрация холестериновых бляшек. Помимо этого, в крови значительно сокращает количество жировых компонентов.«Согласно 12-недельному исследованию с участием людей, страдающих ожирением, регулярное употребление фисташек позволило снизить уровень триглициридов почти на 33 процента», - рассказали научные работники.По их словам, фисташки могут помочь не только улучшить уровень холестерина в крови, но и стабилизировать сердечный ритм.