Киви - идеальный продукт для улучшения настроения и повышения уровня энергии
Была собрана группа из 167 добровольцев 18-35 лет с низким исходным уровнем витамина С. Добровольцев разбили на три группы: группа потреблявших киви, группа пивших БАДы с витамином С (250 миллиграммов) и плацебо-группа. Каждый день в течение четырех недель добровольцев из первой и второй групп просили съедать по два киви или выпить таблетку с витамином. Уровни витамина С в крови и показатели настроения, утомляемости и самочувствия с помощью опросника измерялись каждые две недели на протяжении всего исследования.
Результаты показали, что уровень витамина С как в группе киви, так и в группе БАДов увеличился до нормального в течение двух недель. Эффекта в плацебо-группе не было. Однако ключевым открытием стало дополнительное повышение витальности, о котором сообщила группа, потреблявшая киви.
Витамин С выполняет множество функций в организме и головном мозге, в частности. Он усиливает производство многих гормонов и нейромедиаторов, включая адреналин, серотонин и окситоцин. Данные соединения контролируют уровень стресса, регулируют настроение и способствуют возникновению чувства благополучия. Помимо витамина С, в киви можно найти множество полезных соединений и клетчатку. Между кишечником и регулированием настроения существует прямая связь, говорят эксперты.
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