Натуральные сжигатели жира, которые помогают худеть без голода

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Включите в рацион яйца, спаржу семена льна, овес и другие натуральные сжигатели жира – это помогает сохранить фигуру и даже похудеть без мучительного ощущения голода.Сезон холодов – то время года, когда традиционно повышается риск набрать лишние килограммы. Уменьшение светового дня определенным образом воздействует на гормоны и повышает аппетит, а царящий сегодня коронавирус заставляет многих из нас проводить больше времени в малоподвижности, не покидая квартиры.Чтобы избежать роста массы в таких обстоятельствах, используйте натуральные сжигатели жира. Особенно эффективными являются следующие из них.Острый перец. Он содержит вещество капсаицин, который стимулирует обмен веществ, заставляет желудок и кишечник работать активнее, что ускоряет расход жировой ткани в организме. Кроме того, снижается уровень инсулина и липидов в крови, улучшается кровообращение.Кстати, капсаицин также присутствует в имбире.Яйца. Белок – лучший питательный компонент, когда необходимо задать импульс процессам жиросжигания. В яйцах его высоким содержанием отличается даже желток, также обеспечивающий организм витамины A, B и E, фосфором, железом и кальцием – главным минералом для похудения.Сухофрукты. Сушеные сливы или абрикосы низкокалорийны, способствуют активному пищеварению, богаты магнием, который помогает не страдать от голода и приступов обостренного аппетита, вызванных стрессом. Порежьте их кусочками, смешайте с грубыми овсяными хлопьями – получите вариант мюсли-жиросжигателя. Такой перекус особенно хорош после обед – он избавляет от тяги к углеводам в вечернее время.Семена льна. Большая часть их растворимой клетчатки в сочетании с водой образует гелеобразную субстанцию, замедляющую опорожнение желудка. Это приводит к усилению чувства сытости и задерживает возвращение голода. Метаанализ 45 исследований показал, что потребление льняного семени (30 граммов в день или около двух столовых ложек) помогает похудеть, если человек в целом придерживается здорового питания.Авокадо. Его преимущество – высокая концентрация мононенасыщенных жирных кислот. В частности, аминокислота L-карнитин способствует сжиганию жира в печени.Лососевые. Рыба семейства лососевых насыщена омега-3 жирными кислотами, а также содержит много белка. Такое сочетание делает ее одним из лучших натуральных жиросжигателей, которые помогают худеть без голода.Спаржа. Она богата фосфором и кальцием, а также ценными витаминами. Например, содержит витамин B2, превращающий в энергию глюкозу и жиры, а также витамин B1, ускоряющий углеводный и энергетический обмен.Миндаль. Помимо целого ряда полезных здоровью веществ миндаль содержит альфа-линолевую кислоту, которая активизирует жировой обмен.Овес. Овсяное зерно содержит значительно больше разлагаемой в процессе пищеварения клетчатки (бета-глюкана) и белка, а также меньше сахара, чем хлопья. В каше из такого зерна бета-глюкан приобретает форму, обладающую большей вязкостью, молекулярным весом и способностью впитывать жидкость, что и обеспечивает более полное и длительное чувство насыщения. Эксперименты подтверждают: употребление каши из овса помогает похудеть, так как способствует тому, что люди съедают меньше калорий в течение дня.