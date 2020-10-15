Ученые выяснили, что мультивитамины не обязательно делают людей здоровее

Термин "мультивитамины" весьма размыт и не имеет четкого определения на научном уровне, поэтому ученые испытывают трудности при попытках изучения реальной эффективности мультивитаминов. Новое исследование показало, что поливитамины совсем не обязательно делают человека более здоровым.В мире нет стандартов, которые обязывали бы производителей витаминов соблюдать ту или иную дозировку действующих веществ, которые входят в состав мультивитаминов. Соответственно, определить их реальные преимущества для разных категорий людей (то есть, для детей, взрослых, беременных женщин и людей преклонного возраста) очень непросто.Исследования показывают, что принимавшие мультивитамины люди обычно потребляют больше микронутриентов. Но нужно понимать, что люди, которые принимают поливитамины, имеют, как правило, более качественное образование и более высокие доходы, плюс, у них ниже ИМТ и выше физактивность. В общем, речь идет о целом наборе факторов, которые принято ассоциировать с более крепким здоровьем.Масштабное исследование, в рамках которого ученые наблюдали за 160 тысячами женщин 50-79 лет, показало, что среди тех участниц проекта, которые принимали поливитамины (примерно 40 процентов), был такой же уровень сердечно-сосудистых и онкологических болезней, как и среди остальных. Аналогичное исследование среди мужчин показало такие же результаты.