Ученые выяснили, что мультивитамины не обязательно делают людей здоровее
В мире нет стандартов, которые обязывали бы производителей витаминов соблюдать ту или иную дозировку действующих веществ, которые входят в состав мультивитаминов. Соответственно, определить их реальные преимущества для разных категорий людей (то есть, для детей, взрослых, беременных женщин и людей преклонного возраста) очень непросто.
Исследования показывают, что принимавшие мультивитамины люди обычно потребляют больше микронутриентов. Но нужно понимать, что люди, которые принимают поливитамины, имеют, как правило, более качественное образование и более высокие доходы, плюс, у них ниже ИМТ и выше физактивность. В общем, речь идет о целом наборе факторов, которые принято ассоциировать с более крепким здоровьем.
Масштабное исследование, в рамках которого ученые наблюдали за 160 тысячами женщин 50-79 лет, показало, что среди тех участниц проекта, которые принимали поливитамины (примерно 40 процентов), был такой же уровень сердечно-сосудистых и онкологических болезней, как и среди остальных. Аналогичное исследование среди мужчин показало такие же результаты.
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