Мясо из клеточных культур может быть питательнее обычного

Группа исследователей из Университета Тафтса создала генно-инженерные мышечные клетки коров для производства питательных веществ растений, которые изначально отсутствуют в говядине. Используя тот же каротиноидный путь, что и в золотом рисе, ученым удалось заставить клетки коров вырабатывать бета-каротин – провитамин, который обычно содержится в моркови и помидорах.Тем самым они продемонстрировали, что мясо, выращенное на клеточных культурах, может превосходить по питательности мясо, выращенное традиционным способом.«У коров нет генов, вырабатывающих бета-каротин», - рассказывает Эндрю Стаут, ведущий автор исследования и аспирант кафедры биомедицинской инженерии в Университете Тафтса. «Мы сконструировали мышечные клетки коров для производства этого и других фитонутриентов, что, в свою очередь, позволяет нам передавать эти питательные свойства непосредственно на культивируемый мясной продукт способом, который не повторить с помощью трансгенных животных и традиционного производства мяса».