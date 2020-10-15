Мясо из клеточных культур может быть питательнее обычного
Тем самым они продемонстрировали, что мясо, выращенное на клеточных культурах, может превосходить по питательности мясо, выращенное традиционным способом.
«У коров нет генов, вырабатывающих бета-каротин», - рассказывает Эндрю Стаут, ведущий автор исследования и аспирант кафедры биомедицинской инженерии в Университете Тафтса. «Мы сконструировали мышечные клетки коров для производства этого и других фитонутриентов, что, в свою очередь, позволяет нам передавать эти питательные свойства непосредственно на культивируемый мясной продукт способом, который не повторить с помощью трансгенных животных и традиционного производства мяса».
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