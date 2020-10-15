Вес легких у больных COVID-19 увеличивается в разы

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Легкие являются главной мишенью нового коронавируса, атакующего мир. У скончавшихся пациентов вес этих органов на вскрытии превышал норму в несколько раз.Нормальный вес легких среднестатистического человека составляет порядка 350 г, но у людей, умерших от коронавируса, он может увеличиваться до 2 кг. Это связано с массивными отеками в легких, провоцирующими кровоизлияния в просвет альвеол. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" поведала главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина. Врачи не раз отмечали, что пациенты с COVID-19 умирают вовсе не от самого вируса, а от собственной иммунной системы, которая проявляет гиперреакцию. Мощные воспалительные процессы поражают легкие с сердцем, и человек уходит из жизни.Если в Великобритании средний возраст умерших от коронавируса составляет 82,4 года, то в больницах Иркутска это всего 50 лет, как рассказала доктор Гришина. Конечно, смертность в данном регионе в расчете на 100 тысяч населения намного ниже, чем в Англии. Но почему возникает такая разница в возрасте умирающих? Российские пенсионеры более дисциплинированны - они сидят дома, если это требуют врачи. Кроме того, в России отсутствует культура домов престарелых, и старики доживают свой век преимущественно в семьях. В Англии более 60% всех пожилых людей принято поселять в дома престарелых, так как их дети занимаются внуками. А в таких учреждениях любые эпидемии чреваты очень высокой летальностью. Наконец, в Иркутске просто нет такого количества людей столь преклонного возраста, как в Англии, из-за гораздо более низкой средней продолжительности жизни.В целом, Россия по показателям летальности справляется с пандемией лучше многих стран в мире. К сожалению, по числу заболевших наша страна на четвертом месте, и устойчивый рост заражений продолжается.