Затянувшийся коронавирус может быть следствием четырех разных синдромов

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У многих пациентов с COVID-19 после официально подтвержденного выздоровления неделями и даже месяцами отмечаются расстройства здоровья. Этот затянувшийся недуг учёные назвали следствием четырех различных синдромов.Термин затянувшийся коронавирус сегодня всё более активно используется различными врачами и учеными. Он применяется в отношении пациентов, у которых после проведения лечения два последовательных теста подряд дали отрицательный результат на наличие коронавируса в крови. Следовательно, они выздоровели. Но фактически эти люди сталкиваются с самыми разными недугами, которые мешают им вернуться к нормальной жизни. Среди них усталость, одышка, мышечные боли и аритмии. Иногда они продолжаются несколько месяцев после выздоровления.Наука озадачена таким долговременным воздействием коронавируса на здоровье. Ученые английского Национального института исследований в области здоровья во главе с профессором Крисом Уитти изучили имеющиеся данные о том, каким образом коронавирус действует на организм человека, и почему так происходит. Оказывается, даже дети могут страдать от затянувшегося коронавируса, но люди, имеющие низкий риск перенесения COVID-19 в тяжелой форме, также обладают и низким риском развития его длительных побочных эффектов.Эксперты утверждают, что затянувшейся коронавирус представляет собой воздействие четырех разных синдромов: синдрома постреанимационного ухода, синдром поствирусной усталости, перманентного повреждения органов и так называемого синдрома затянувшегося коронавируса. Наука получает всё больше доказательств того, что это не одно какое-то расстройство. Вирус провоцирует разлад организма по целому ряду характеристик. А это требует и более специфического лечения.