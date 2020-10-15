Диетолог рассказал о продуктах для «вечной молодости»

Как известно, физическая активность и сбалансированное питание благотворным образом влияют на здоровье. Но, как рассказала диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург есть продукты, которые оказывают максимальный омолаживающий эффект.Так, к числу таких продуктов, способных увеличить продолжительность жизни, специалист отнес ежевику, чернику, голубику и подобные окрашенные ягоды. Он отметил, что они укрепляют стенки сосудов и способствуют разжижению крови.Также благотворным образом действуют и такие продукты, как перец, чеснок, орехи и приправы. Очень большой пользой в этом отношении обладают также окрашенные овощи. Среди них диетолог особо выделил сладкий перец, морковь, помидоры, тыкву и капусту всех видов. И, наконец, регулярное употребление скумбрии, сельди и другой жирной морской рыбы также окажет омолаживающее действие на организм.«Упор в питании лучше сделать именно на эти продукты, чтобы помочь организму запустить механизм омоложения. Ограничений в потреблении полезных продуктов нет, их можно есть, сколько хочется», — пояснил Гинзбург.