7 советов, которые помогут вам сохранить здоровье

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Сохранить крепкое здоровье важно каждому человеку, иначе можно столкнуться с серьёзными проблемами, вплоть до преждевременной смерти. Не все заболевания можно предотвратить. Но следует хотя бы постараться. Даём 7 ценных советов, которые позволят сохранить здоровье.Совет 1: спите больше и качественнееЗдоровый и качественный сон – залог крепкого здоровья. Необходимо каждому человеку высыпаться должное количество часов – не меньше восьми. Во сне организм накапливает силы, восстанавливается, а мозг и другие системы отдыхает от дневных нагрузок. Бессонные ночи способны негативным образом сказаться на самочувствии. А в долгосрочной перспективе приведёт к ухудшению состояния здоровья в целом.Совет 2: соблюдать баланс личного и рабочегоВ жизни для здоровья крайне важен баланс между разными сферами деятельности. Работа не должна отнимать 100% вашего времени, равно как и забивать на неё было бы неправильно. Слишком много работать вредно. Достаточно вспомнить Японию, жители страны крайне работолюбивы, от чего смертность на рабочем месте и из-за чрезмерного трудолюбия высока. Японцев даже заставляют уходить в отпуска, выгоняют с офисов, чтобы они могли соблюдать баланс между личной жизнью и офисной. Отказывать себе в удовольствии встреч с друзьями, родственниками, занятии спортом, хобби и другими развлечениями неправильно. Это необходимо ради крепкого здоровья.Совет 3: отдыхатьВашему иммунитету требуются перезагрузки. Уходить в отпуск, отключаться от всего, что происходит вокруг – это необходимость. Современная жизнь наполнена разнообразными событиями и делами, поэтому устраивать перезагрузки очень нужно.Совет 4: заниматься спортомЭто не значит, что нужно устраивать силовые, углубиться в профессиональный спорт. Выполнять физические упражнения – вот что требуется. Идеально начинать утро с зарядки, делать 5-минутную разминку, а после рабочего дня вполне допустимо сгонять в бассейн, на фитнес, побегать в парке или хотя бы ежедневно устраивать 30-минутные прогулки. Спорт должен быть по душе, чтобы приносить пользу здоровью.Совет 5: правильно питайтесьНездоровые продукты наносят большой урон самочувствию. Допустимо есть торты и даже чипсы, если это всё в меру. Помните о необходимости питать организм всеми питательными веществами и витаминами, чтобы поддерживать здоровье.Совет 6: позитивно смотрите на мирПозитивное мировоззрение – вот что поддерживает здоровье на хорошем уровне. Постоянно психовать, нервничать, раздражаться не поможет быть здоровым и избежать заболеваний. Ведь негатив отнимает силы, человек чувствует от этого себя хуже.Совет 7: скажите «нет» стрессамЗагонять себя в стрессы и не решать жизненные проблемы неправильно. Иначе это скажется отрицательно на психическом состоянии. Контролируйте свою жизнь, устраняйте проблемы, избавляйтесь от стресса – и тогда здоровье будет на вашей стороне.