Ученые предупредили о способности коронавируса вызывать шизофрению

Новый коронавирус провоцирует гибель нейронов в коре мозга — выяснили ученые из Бразилии, опубликовавшие исследование по теме в репозитории medRxiv. Вызванная COVID-19 гибель нейронов может наблюдаться не только у пациентов с тяжелым течением болезни, но и у больных, которым не потребовалась госпитализация.По словам Даниэла Мартинса-ди-Соузы, сотрудника Университета штата Сан-Паулу в Кампинасе, коронавирусная инфекция нового типа может быть причиной проявления таких опасных нейродегенеративных заболеваний, как болезни Паркинсона и Альцгеймера. Ученые особенно обеспокоены гибелью нейронов, фиксируемой у пациентов с легким и средним течением болезни."Когда мы говорим о пациентах с тяжелыми формами COVID-19, то гибель клеток мозга является ожидаемым явлением — нейроны погибают из-за низкого уровня насыщения крови кислородом. Но когда такие серьезные изменения обнаруживаются у тех, кто перенес инфекцию в легкой или средней форме, то это вызывает тревогу", — сказал Мартинс-ди-Соуза.Вирус SARS-CoV-2 поражает астроциты — клетки мозга, которые отвечают за связь между нейронами, а также обеспечивают их питанием. Поражение клеток мозга, обусловленное коронавирусной инфекцией, может быть столь значительным, что в некоторых случаях может развиваться шизофрения, а также другие серьезные ментальные болезни.