5 причин того, почему жир остается на животе

Безуспешно пытаетесь избавиться от жира в области живота? Вот 5 возможных причин, из-за которых он не сойдет с места.Вы пьете слишком много алкоголя.Алкоголь не только замедляет способность печени расщеплять жир, но и подавляет выработку тестостерона - гормона, который помогает расщеплять жир. Алкоголь воспринимается организмом как токсин, поэтому немедленно привлекает внимание. Когда вы пьете спиртное, организм сосредотачивается на его переработке, а не на расщеплении продуктов, содержащих углеводы и жиры. Эти лишние калории преобразуются и сохраняются в виде жира, что приводит к увеличению талии. Употребление алкоголя также может заставить вас есть больше. Это связано с тем, что алкоголь увеличивает аппетит, подавляя лептин - гормон, который заставляет мозг перестать желать пищу. Кроме того, алкоголь может нарушить сон, что заставит есть больше калорий.Вы стареетеПо мере того как вы становитесь старше, уровень метаболизма в теле снижается, а вместе с ним и количество калорий, необходимых для нормального функционирования. У женщин менопауза может привести к увеличению веса в области живота. Менопауза замедляет выработку гормонов эстрогена, прогестерона и тестостерона. Снижение уровня гормонов приводит к скоплению жира на животе.Вы делаете только кардиотренировкиДля плоского живота нужно совмещать силовые и кардиотренировки. Силовые тренировки увеличивают мышечную массу, а больше мышц означает, что ваше тело будет сжигать больше калорий. Кроме того, нужно увеличить количество кардиотренировок - режим высокой интенсивности может привести к потере большего количества жира на животе. Благодаря высокоинтенсивным тренировкам вы сожжете больше калорий за меньшее время.Вы едите много полуфабрикатовУпотребление слишком большого количества обработанных пищевых продуктов, таких как белый хлеб, крекеры, чипсы, сладкие напитки и десерты, может помешать терять жир в области живота. Эти продукты могут усилить воспаления в организме и способствовать увеличению талии. Итак, включайте в свой рацион больше натуральных продуктов, таких как фрукты, овощи и цельнозерновые. Натуральные продукты богаты антиоксидантами, которые обладают противовоспалительными свойствами.Вы испытываете стрессСлишком сильный стресс может затруднить потерю веса, особенно в области живота. В состоянии стресса люди склонны употреблять жирную и калорийную пищу. Кроме того, стресс также приводит к повышению уровня кортизола, известного как гормон стресса, который способствует накоплению жира, особенно в области живота.