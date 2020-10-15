Врач рассказала, как найти грамотного стоматолога

Выбирая стоматолога, нужно учитывать опыт работы специалиста и данные о его дополнительном образовании. Об этом рассказала Екатерина Лахтина, врач стоматолог-терапевт.Для начала, как отметила Лахтина, нужно проанализировать информацию об опыте работы стоматолога. Если вы видите, что специалист совсем молодой и не проработал еще и трех лет, то лучше подыскать другого. При этом, нужно учитывать, что стоматология является очень многопрофильным направлением, поэтому при выборе конкретного врача следует руководствоваться конкретными целями лечения."Если перед вами стоматолог, который производит полный комплекс работ — то есть, он и ортопед, и терапевт, и хирург, то лучше обходите его стороной. Стоматология — очень динамично развивающаяся сфера, поэтому действительно хорошим специалистом может быть только человек, который сфокусирован на определенной узкой области, а не пытается охватить все сразу", — сказала Лахтина, добавив, что значение имеет и место работы специалиста — врачи, которые ценят свой труд, стараются работать в престижных местах.Грамотные стоматологи, по словам Лахтиной, регулярно проходят дополнительное обучение — посещают курсы и мастер-классы, лекции, и так далее. Сертификаты, которые врачи получают в итоге, обычно можно обнаружить на сайтах клиник. "Обращайте внимание на состояние стоматологического кабинета. Инструменты должны быть стерильными — врач обязан доставать их из крафт-пакета при вас. Стоматолог, само-собой, должен быть в индивидуальной защите — в халате, маске и перчатках", — добавила врач.