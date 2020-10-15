Боюсь не выключить утюг: навязчивые мысли как болезнь

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Около 94% людей в мире время от времени прокручивают в голове навязчивые мысли. Чаще всего одолевают сомнения вроде «выключил ли я утюг» и «закрыл ли дверь» . Реже – неотвязные кощунственные и сексуальные мысли. Это не значит, что большинство живет с психиатрическим расстройством. Сомнения – норма. Не так важно, каковы сюжеты, важно, какое значение вы этому придаете.Когда навязчивые мысли становятся болезнью?Диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство» ставится, когда мысленная жвачка начинает доминировать в голове и подчиняет человека. Навязчивые идеи – они же обсессии – поднимают волну тревоги и это беспокойство становится фоном жизни.Чтобы избавиться от тяжелого ощущения «неправильности» возникают ритуалы – компульсии. Они должны нейтрализовать или предотвратить возможную беду. Когда человек с ОКР выполняет определенное физическое или мысленное действие, на короткое время наступает облегчение. Так мозг получается положительное подкрепление компульсии.Похожие ритуалы знакомы многим из нас. Кто не сплевывал через плечо и не приговаривал какую-нибудь фразу вслед черной кошке? Вы сами вспомните похожие действия или слова-обереги, которые якобы призваны защитить. В них снова нет психиатрии, пока поиск деревяшки «чтобы не сглазить» не становится маниакальным, а оберегающая короткая молитва не превращается часовое правило после «грязных» мыслей.Чем отличается навязчивая мысль от ритуала?Люди с ОКР обычно испытывают потребность совершить некоторый «обряд» сразу после пугающей мысли. Некоторые эксперты считают, что идеи и ритуалы всегда связаны, даже если человек рефлексирует что-то одно. Другая популярная версия – в том, что действия и мысленный мусор могут идти порознь.Одна и та же идея может проявляться как обсессия или как компульсия. Вот несколько примеров.Мысль: «Я гетеросексуал. У меня есть жена». Действие: «Искать фото по запросу "привлекательные мужчины" и отслеживать свою реакцию на них».Мысль: «Что если я намеренно поверну руль и собью встречную машину». Действие: «Трижды похлопать себя по голове, чтобы рассеять пугающую идею».Мысль: «Если я посмотрю на часы в 14:32, кто-то умрет». Действие: «Повернуть циферблат по мере приближения часа Х и перепроверять невозможность взглянуть на время».Мысль: «Вдруг ребенок задохнется во сне». Действие: «Поставить повторяющийся будильник, чтобы каждые полчаса контролировать дыхание младенца».По каким поводам можно заморочить себе голову?В обсессивно-компульсивном расстройстве выделяют четыре варианта:Идеи чистоты или загрязнения.Мысли об идеальном порядке и симметрии, принуждение к повторению и подсчету.Запретные, агрессивные, сексуальные, религиозные мысли и телесные сдерживающие компульсии.Настойчивое стремление что-то сохранить или собрать.У одного человека может быть более одной навязчивой идеи. Также одни мысли и действия могут со временем меняться на другие. Например, в детстве человек одержимо избегал кружек с щербинкой или боялся заразиться в автобусе, а повзрослев представляет поджог дома или как внезапно обругает незнакомца.Я постоянно боюсь оставить утюг включенным. Мне к психиатру?Сомневаться, представлять глупости, перепроверять что-то и иметь ритуалы, в целом, безопасно. Насторожиться надо:если тревожащие действия и мысли преследуют вас каждый день по часу или больше;если вы боитесь своих идей и импульсов;если ваши привычки плохо влияют на личную жизнь и отношения.Помощь при обсессивно-компульсивном расстройстве эффективнее, если лечение начинается как можно раньше после появления симптомов. Вернуться в жизнь без ОКР помогает когнитивно-поведенческая психотерапия или антидепрессанты из группы СИОЗС.