Обнаружить серповидно-клеточную анемию можно за одну минуту

Ученые из Университета Колорадо разработали новый способ диагностики заболеваний крови, таких как серповидно-клеточная анемия. На тестирование требуется всего одна минута, при этом чувствительность и точность достаточные для клинического применения.Новой технологии дали название Acousto Thermal Shift Assay (ATSA). В ней используются звуковые волны высокой амплитуды или ультразвук для нагрева образца белка. Затем инструмент непрерывно измеряет данные, записывая, сколько белка растворилось при каждом изменении температуры.«Наш метод в 7-34 раза чувствительнее действующих», - рассказывает соавтор исследования Сяоюнь Дин. «ATSA может отличить белок серповидных клеток от нормального, в то время как традиционный метод TSA не может».