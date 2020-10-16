Обнаружить серповидно-клеточную анемию можно за одну минуту
Новой технологии дали название Acousto Thermal Shift Assay (ATSA). В ней используются звуковые волны высокой амплитуды или ультразвук для нагрева образца белка. Затем инструмент непрерывно измеряет данные, записывая, сколько белка растворилось при каждом изменении температуры.
«Наш метод в 7-34 раза чувствительнее действующих», - рассказывает соавтор исследования Сяоюнь Дин. «ATSA может отличить белок серповидных клеток от нормального, в то время как традиционный метод TSA не может».
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