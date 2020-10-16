Врач объяснила, как выявить бессимптомный коронавирус
Как пояснила медик, у некоторых людей, инфицированных COVID-19 пропадает обоняние и изменяется вкус на короткое время. При этом, других клинических проявлений болезни не наблюдается.
«Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье – можно сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях»
Эксперт отметила, что, если у человека есть антитела и не было никаких симптомов коронавируса, то он переобул бессимптомно. Некоторые изменения может показать КТ легких. Очень часто исследование помогает выявить бессимптомных больных, у которых вирус оказал сильнее влияние на легкие
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий