Гречневая диета: главные правила самой популярной диеты

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Секрет многих звезд.Гречневая диета относится к жёстким диетам для похудения. Её продолжительность составляет 7-14 дней. За две недели нахождения на гречневой диете вес уменьшается в среднем на 10 кг.Основа рациона диеты является гречневая крупа, которая по праву считается диетической и очень полезной для организма. Она содержит в себе витамины В1, В6, Р, железо, калий, йод, фосфор, белок. Диетологи рекомендуют чаще употреблять в пищу гречневую кашу при анемии, отёках и болезнях печени. Гречневая крупа очищает кровеносные сосуды и укрепляет сердечно-сосудистую систему, а содержащаяся в ней в достаточном количестве клетчатка очищает кишечник от шлаков.Гречневую диету называют ещё кефирно-гречневой диетой, так как второй разрешённый продукт в этой диете — 1% кефир. Как и все кисломолочные продукты, кефир является источником белка и кальция, а также витаминов группы В и витамина А. Кефир помогает выводить шлаки и токсины и улучшает работу пищеварительной системы.Рецепт гречневой диеты и эффективного похуденияГречневая крупа для диеты готовится отличным от обычного приготовления гречневой каши способом:1 стакан гречневой крупы нужно промыть горячей водой, затем слить эту воду и залить 1,5 стаканами кипятка, накрыть крышкой, укутать тёплым одеялом и оставить на ночь настаиваться. Утром каша будет готова.Правила гречневой диетыЕсть гречневую кашу можно в любом количестве, но без приправ, соусов и соли.Ужинать можно минимум за 4-5 часов до сна, но если уж очень замучает голод, разрешается выпить стакан 1% кефира как минимум за полчаса до сна.За день можно выпить не больше одного литра 1 % (не жирнее!) кефира.Пить воду простую или минеральную, но не газированную, в большом количестве, не меньше, чем 1,5 литра в день. Можно пить зелёный чай, различные травяные чаи, чай каркаде, но обязательно без сахара. Чёрный чай и кофе пить не рекомендуется, но если очень хочется — 1 чашку без сахара, и кофе только натуральный, о растворимом кофе и речи быть не может.Если уж слишком захочется сладкого, можно съесть не больше одной чайной ложки мёда в день.Можно съедать в день 1-2 зелёных (кислых) яблока.Если через пару дней на гречневую кашу смотреть уже не захочется, можно добавить в рацион 3-5 штучек чернослива или кураги. Их можно кушать вместе с кашей или отдельно. Такое добавление обеспечит организм дополнительно клетчаткой, витаминами и глюкозой.Так как гречневая диета — это монодиета, во время которой организм не получает все необходимые витамины и микроэлементы, диетологи не рекомендуют долго на ней находиться. Чтобы избежать ухудшения общего самочувствия и упадка сил, после двух недель гречневой диеты обязательно нужно делать перерыв, как минимум, на месяц, на протяжении которого питание должно быть разнообразным и содержать большое количество различных овощей и минимум сахара.