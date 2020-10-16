Диетолог Нефедова рассказала о правильном употреблении воды

Диетолог Наталья Нефедова рассказала о том, что вода является самым полезным источником жидкости, необходимой человеку, но ее употребление должно быть правильным – в соответствии с особенностями здоровья.В интервью нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Нефедова рассказала, что многие неправильно воспринимают установку об употреблении порядка двух литров воды ежедневно. Она пояснила, что считается вся употребляемая человеком жидкость, а ее могут содержать не только напитки, но и еда.«Если человек ест на обед суп, ест большое количество овощей, фруктов… невозможно выпить еще и два литра воды. Он эту жидкость все равно получает через пищу», – заметила эксперт.Также Нефедова отметила, что другие напитки не дают организму такую же пользу, как вода.«Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней – добавочный сахар», - предупредила диетолог.Помимо этого специалист посоветовала учитывать тот факт, что питье некоторых видов воды может влиять на кислотность желудка, изменяя ее концентрацию. Если при повышенной кислотности врач рекомендовал пить воду, снижающую ее (тот же «Нарзан»), то следует соблюдать данную рекомендацию. Но «если у человека нет какого-то обязательного предписания, что надо снижать кислотность, не стоит литрами пить эту воду», сообщила диетолог.