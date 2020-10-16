Выявлена новая опасность коронавируса для головного мозга

Новый аспект опасности коронавируса для головного мозга был выявлен бразильскими учеными. Они установили, что ковид способствует существенным повреждениям в коре главного органа центральной нервной системы.Как сообщает медицинский портал medRxiv, учеными была выявлена способность коронавируса деактивировать астроциты, являющиеся самыми многочисленными клетками ЦНС. Следствием этого процесса могут стать серьезные повреждения в коре головного мозга, даже атрофия отдельных участков.По мнению специалистов, ковид способен оказаться пусковым механизмом болезней мозга.«Коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона», - констатируют исследователи.Они считают, что COVID-19 вызывает такие изменения не только у пациентов с осложнениями, но также в случаях легкой формы болезни.Научные специалисты напоминают, что имеющиеся сегодня данные свидетельствуют: неврологические изменения, вызываемые коронавирусом (головная боль, судороги, аносмия) могут сохранятся месяцами после болезни. Это лишний раз подтверждает опасность нового вируса для мозга.