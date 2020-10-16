Выявлена новая опасность коронавируса для головного мозга
Как сообщает медицинский портал medRxiv, учеными была выявлена способность коронавируса деактивировать астроциты, являющиеся самыми многочисленными клетками ЦНС. Следствием этого процесса могут стать серьезные повреждения в коре головного мозга, даже атрофия отдельных участков.
По мнению специалистов, ковид способен оказаться пусковым механизмом болезней мозга.
«Коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона», - констатируют исследователи.
Они считают, что COVID-19 вызывает такие изменения не только у пациентов с осложнениями, но также в случаях легкой формы болезни.
Научные специалисты напоминают, что имеющиеся сегодня данные свидетельствуют: неврологические изменения, вызываемые коронавирусом (головная боль, судороги, аносмия) могут сохранятся месяцами после болезни. Это лишний раз подтверждает опасность нового вируса для мозга.
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