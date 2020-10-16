Ингредиент для добавления в горячие напитки утром, препятствующий диабету

Специалисты советуют добавлять в свои горячие напитки утром за завтраком корицу – по их словам, это один из лучших натуральных ингредиентов, препятствующий росту повышенного сахара в крови и диабету 2 типа.Медики напоминают, что диабет 2 типа может быть обратим благодаря коррекции рациона питания и некоторым другим изменениям в образе жизни. Учитывая это, специалисты рекомендуют добавлять в свои традиционные горячие напитки, употребляемые утром за завтраком «суперингредиент», препятствующий диабету, – корицу.«Внесение определенных корректив в свой ежедневный рацион является одним из самых простых способов контролировать уровень сахара в крови. Добавление корицы в утренние чай или кофе помогает пациентам с диабетом избежать гипергликемии», - рассказали диетологи изданию Express.Ученые поясняют, что корица помогает инсулину обеспечивать клетки организма достаточным количеством энергии. Согласно имеющимся данным, пациенты с диабетом могут снизить уровень сахара в крови натощак на целых 29 процентов, добавив больше корицы в свой рацион.«Было проведено множество исследований, показавших, что корица помогает поддерживать действие инсулина и здоровый уровень глюкозы в крови. Дозы, используемые в этих исследованиях, варьируются от 1 до 3 граммов в сутки», - сообщает издание.Помимо того, добавление этого ингредиента в свои напитки или блюда может другие оздоровительные эффекты:снижение риска сердечных заболеваний,сокращение количества холестерина в организме,снижение АД у пациентов с гипертонией.В то же время эксперты предупреждают: прежде чем начинать активно потреблять какие-либо новые добавки к привычному рациону, следует проконсультироваться с врачом.