Диетолог рассказала, почему специальные чаи не способствуют похудению

По сообщению главного диетолога Москвы Антонины Стародубовой, специальные фито-чаи для похудения не помогут снизить вес. Они всего лишь уменьшат голод и сделают состояние более спокойным. А возможно и принесут проблемы.Эксперт рассказала, что составляющие сбора из трав обычно обладают слабительным эффектом и являются только дополнительным средством при похудении. Помимо этого, некоторые компоненты чая могут только давать чувство насыщения (например, худия или гарциния камбоджийская). При этом Вы не будете стремительно терять вес, как уверяют изготовители.Сами по себе такие средства не помогут избавиться от лишнего жира в теле. А вот в больших количествах оно, напротив, может плохо сказаться на здоровье организма. Среди опасностей можно назвать такие как проблемы с нервной системой человека, нарушение баланса организма, увеличение количества вредных веществ, нарушение стабильной работы желудочно-кишечного тракта и многое другое. Все эти болезни могут прогрессировать и привести к куда большим проблемам, нежели лишний вес.Избавиться от лишних килограммов поможет другое. Диетолог отметила, что для лучшего похудения подойдет правильное здоровое питание, занятия спортом и избавление от вредных привычек.