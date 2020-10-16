Почему коронавирус стал опасным именно для молодых людей

В начале пандемии коронавируса медики считали, что инфекция практически не представляет опасности для молодых людей, угрожая серьёзными последствиями только пожилым.Однако исследователи из Бергенского университета в Норвегии пришли к выводу, что COVID-19 может более губительно воздействовать на молодой организм. Оказалось, что инфекция способна провоцировать у молодых людей выработку специальных антител, отвечающих за блокировку интерферонов, которые являются важнейшей частью иммунной системы человека.В таких случаях, утверждают учёные, иммунная система начинает работать против организма."Относительно легко увидеть, есть ли у молодых людей с COVID-19 эти антитела в крови. В этом случае можно было бы использовать дополнительные интерфероны в качестве лечения", - отмечают исследователи.