Голодание помогает клеткам восстановиться

Ученые из Университета Альбштадт-Зигмаринген (Германия) назвали новую пользу голодания. Они заявили, что голодание не только помогает человеку похудеть, но и способствует восстановлению клеток.Как рассказал Йорг Бергеманн, каждый год в организме человека происходит порядка десяти тысяч повреждение ДНК. И если эти повреждения вовремя не устранить, то они вызывают разного рода функциональные потери и болезни.Проведенное же исследование показало, что в процессе голодания активизируется самовосстановление клеток. Кроме того, голодание выступает своего рода катализатором процессов, которые не дают клеткам преждевременно стареть. В целом же, по словам специалистов, голодание или хотя бы снижение калорийности потребляемой пищи влечет за собой целый ряд положительных эффектов.Однако, следует отметить, что голодать также нужно правильно. Так, например, популярное интервальное голодание, как считают американские специалисты, может привести к негативным последствиям. Особо похудеть с помощью такого способа не получится, а для мышц опасность может быть весьма ощутимой.