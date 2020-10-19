Размеры порции: с этими 3 советами вы никогда больше не будете есть слишком много

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Углеводы, белки или жиры - у всех макроэлементов есть своя функция. Но важно не только качество рациона, но и его количества. Эти 3 совета помогут контролировать размер порции и не переедать.Пищевая пирамида правильного питания проста: внизу овощи, вверху - сладости. Это позволяет сохранить здоровье и фигуру. Но в последние годы вы можете немного запутаться со различными тенденциями в области питания: углеводы какое-то время были крайне плохими, жир был совсем не так уж плох (если он правильный), а фрукты приобрели дурную славу из-за фруктозы.Вес зависит от суммыОднако слишком мало говорится о размерах порций. Потому что если вы придерживаетесь здоровой и сбалансированной диеты, но едите неправильное количество пищи, у вас возникают проблемы. И регулярные тренировки не помогают - или, по крайней мере, тяжелая спортивная работа не позволяет достичь эффекта, который был бы возможен при подходящей диете.Используйте рукиЛадони — прекрасный инструмент для измерения порций. Порция белка должна быть размером с ладонь, порция овощей определяется размером кулака. Злаки и крупы должны помещаться в ладошку (как вариант — ещё один кулак), количество жиров можно измерять большим пальцем.Всегда используйте небольшую тарелкуОсобенно когда речь идет о продуктах в упаковках для быстрого перекуса. Ученые из Брюссельского университета выяснили, что люди стремятся съесть всю упаковку, какой бы большой она ни была.Будьте медлительныЕсть медленно - этот метод действительно работает. Мозгу требуется время, чтобы обработать поступающию из желудка информацию и понять, что больше есть не нужно.