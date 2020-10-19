Российский врач озвучил причины потери обоняния

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Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, о каких болезнях сигнализирует потеря обоняния.По словам специалиста, аносмия - временная утрата способности чувствовать запахи - присуща простудным заболеваниям полости носа, в числе которых, например, острый или хронический ринит. При воспалении слизистой носа, верхних отделов полости носа обоняние сначала ухудшается, а затем и вовсе пропадает.«И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия проходит, с одной лишь разницей — при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее»,- пояснил лор.Однако при появлении данного симптома и изменении вкусового восприятия медик призвал в первую очередь исключить инфицирование COVID-19. Достоверным исследованием на наличие коронавируса считается ПЦР-диагностика или анализ крови.Если анализы на коронавирус окажутся отрицательными, а обоняние и вкус не восстановятся, Зайцев посоветовал обратиться к врачу, который назначит лечение:«Только он может назначить правильные лекарственные препараты. В том числе это могут быть гормональные препараты. Доктор точно говорит, сколько раз в день и сколько дней использовать препарат».В заключение специалист призвал россиян не заниматься самолечением.