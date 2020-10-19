Идеальный суперпродукт: 5 причин, по которым вам следует есть больше рыбы

Рыба имеет репутацию более здорового источника белка, чем красное мясо. Это происходит благодаря жирным кислотам омега-3, содержащимся в рыбьем жире. Омега-3 называют «хорошими» или полезными жирами, в которых действительно нуждается ваше тело.Польза рыбы для здоровьяНе большой любитель рыбы? Эти преимущества для здоровья могут помочь вам изменить ваше мнение.1. Обеспечивает необходимыми питательными веществами. Рыба является одним из лучших пищевых источников витамина D, питательного вещества, необходимого для усвоения кальция и здоровья иммунной системы. Она также богата йодом - минералом, который необходим вашему организму для выработки гормонов, контролирующих метаболизм. В частности, жирная рыба также содержит большое количество омега-3.2. Более здоровый источник белка. Рыба - отличный источник белка. Но в отличие от свинины, говядины и других видов мяса животных, рыба не содержит большого количества насыщенных жиров.3. Снижает риск и симптомы депрессии. Рыба также полезна для вашего психического здоровья. Несколько исследований показали, что омега-3 могут улучшить симптомы депрессии. Кроме того, регулярное употребление рыбы в первую очередь помогает снизить риск развития депрессии.4. Защищает от аутоиммунных заболеваний. Употребление в пищу рыбы, особенно жирной, может помочь снизить риск аутоиммунных заболеваний. Эксперты считают, что этот защитный эффект связан с омега-3 и витамином D в рыбе и рыбьем жире.5. Способствует лучшему здоровью сердца. Омега-3 в рыбе помогают защитить сердце от воспалений. Эти полезные жиры отлично подходят для снижения высокого уровня холестерина и высокого артериального давления. Вместе эти преимущества способствуют улучшению здоровья сердца.