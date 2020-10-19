Эксперты рассказали об утренних действиях для повышения продуктивности на весь день
Покинув постель, необходимо сразу же пойти на кухню и выпить стакан чистой воды нормальной температуры. Так вы поможете своему телу быстрее проснуться и настроиться на рабочий лад. Употребление чистой воды с утра помогает оптимизировать обменные процессы, а также способствует правильной детоксикации организма.
Затем приступайте к зарядке. И речь идет не о зарядке смартфона, а о физических упражнениях, которые, как доказали ученые, гораздо полезнее для организма, если вы тренируетесь утром, а не вечером. Зарядка поможет вам сохранить стройность и повысить настроение.
Хорошая утренняя привычка, заряжающая энергией на весь день — контрастный душ. О его пользе говорят многие исследования. Выбирая продукты для завтрака, отдавайте предпочтение овсянке, яйцам, творогу и йогурту. Напитки — кофе или чай без сахара.
Важная составляющая хорошей продуктивности — план, который должен быть у вас на весь день. Если вы заранее наметите основные дела и желаемые цели, то у вас будет заметно больше шансов провести день с максимальной пользой.
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