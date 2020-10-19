Идеально при диабете. Десерт, помогающий снижать высокий сахар в крови

Наличие диабета еще не повод отказываться от десерта – специалисты назвали его идеальный вариант, помогающий снижать высокий сахар в крови.90 процентов всех случаев диабета приходится на диабет 2 типа, который развивается на фоне хронически высокого сахара в крови, обусловленного тем, что организм не вырабатывает достаточного количества гормона инсулина или теряет чувствительность и перестает адекватно реагировать на него.Медики констатируют, что внесение некоторых изменений в свой ежедневный рацион является одним из самых простых способов контролировать уровень сахара в крови. Самое удивительное, что с этой задачей может справляться даже десерт. На медицинском сайте Diabetes.co.uk специалисты назвали идеальное лакомство, помогающее противостоять развитию гипергликемии.Одним из компонентов такого десерта является вишня.«Вишня – идеальная закуска для больных диабетом. Ягода содержат группу соединений антоцианов, борющихся с развитием инсулинорезистентности. Они увеличивают выработку гормона, который вызывает чувствительность к инсулину», - сообщается на Diabetes.co.uk.Эксперты сайта утверждают, что потребление вишни способствует уменьшению симптомов повышенного сахара в крови, включая усталость, потерю веса, выделение большего количества мочи.Другой ингредиент идеального десерта при диабете – корица. Исследования свидетельствуют, что корица помогает инсулину обеспечивать клетки организма достаточным количеством энергии, предотвращая необходимость выделять гормон в большем количестве, защищая таким образом от возникновения инсулинорезистентности.«Снижать высокий уровень и стабилизировать уровень сахара в крови эффективно помогают три грамма корицы каждый день», - постулируют эксперты.Еще один компонент полезного десерта при диабете – греческий йогурт. Его состав сочетает высокие дозы белка и жир: усвоение такой комбинации требует длительного времени, это препятствует резкому выделению сахара в кровь и росту его уровня в крови.«Люди, которые регулярно едят греческий йогурт, имеют самый низкий риск инсулинорезистентности, а также более низкий уровень сахара в крови», - подчеркивают специалисты организации Diabetes UK (Великобритания).Для приготовления десерта рекомендуется смешать вишню, греческий йогурт и посыпать корицей. Также можно добавить в него две-три ложки овсяных хлопьев.