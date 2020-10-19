Мясников объяснил причины хронического кашля

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о причинах хронического кашля. Он уточнил, что такой кашель не всегда является признаком заболеваний дыхательной системы.Постоянный кашель может быть следствием рефлюкса, когда соляная кислота попадает из желудка в пищевод.«В пищеводе есть масса кашлевых рецепторов. Когда они раздражаются, человек начинает подкашливать», — объяснил врач.Кроме того, кашель может быть симптомом сердечных заболеваний. В этом случае в перикарде собирается жидкость, которая влияет на рецепторы. А кашель выступает в качестве защитного рефлекса.Мясников посоветовал при хроническом кашле проверить уши и гайморовы пазухи. Аллергические воспаления в этих зонах могут вызвать бронхоспазм. Врач подчеркнул, что необходимо каждый год проходить диспансеризацию, меньше нервничать и следить за влажностью в помещении, которая должна быть не менее шестидесяти процентов.