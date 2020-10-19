Названы болезни, характерные для людей с разной группой крови

Ученым удалось установить, что для каждой группы крови характерны определенные заболевания.Специалисты уточняют, склонность еще не говорит о том, что человек однозначно будет болеть. Но учитывая советы врачей, будет проще делать акценты.Дело в том, что каждая группа крови имеет уникальный состав белков. Именно это и объясняет, что различные процессы в организме проходят индивидуально.Так ученые определили, что люди с первой группой крови чаще страдают от аллергических реакций. Также стоит быть аккуратней, учитывая, что данный тип крови, имея особый белок, становится причинной возникновения язвенной болезни.Вторая группа крови, по мнению ученых, чаще провоцирует различные опухоли и склонность к ревматическим заболеваниям. У людей с этой группой крови не самый крепкий иммунитет, не способный защитить организм.Достаточно крепким здоровьем отличаются счастливчики с третьей группой крови. Ученые утверждают, что эти люди легко восстанавливаются после болезни. Иммунитет крепкий от природы, но и у них есть слабые места. Важно следить за почками и суставами. У «третьегруппников» часто встречаются такие заболевания, как радикулит и остеохондроз.Четвертая группа крови наградила своих владельцев проблемами с давлением. Людям с этой группой крови приходится постоянно контролировать свое питание, количество соли. Также, чтобы избежать гипертонии, важно следить за весом.