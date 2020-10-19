Ученые обнаружили, что гормон голода влияет на память

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Ученые из USC обнаружили, что гормон, который влияет на то, когда и как часто животные едят, также влияет на память.В желудке животных и людей содержится гормон грелин. Грелин сообщает животным и людям, когда они голодны, и помогает регулировать их метаболизм, но ученые никогда не знали, как именно это работает.Чтобы узнать больше о том, как грелин влияет на голод, обмен веществ и память, исследователи из Колледжа литературы, искусства и науки Дорнсайф при Университете Калифорнии в сотрудничестве с международными учеными провели исследование на крысах. Они нарушили способность гормона грелина взаимодействовать с блуждающим нервом, который передает сигналы от кишечника к мозгу, а затем отслеживали влияние на их питание и когнитивное поведение.Крысы не беспокоились, но стали чаще есть, сказал руководитель исследования и автор-корреспондент Скотт Каноски, доцент биологических наук в USC Dornsife.Отсутствие передачи сигналов грелина к блуждающему нерву «не только нарушило их регуляцию уровня глюкозы в крови, но и они прибавили в весе», - сказал он.Будущее в лечение метаболических расстройствУченые пытаются узнать больше о передаче сигналов грелина через блуждающий нерв, потому что это может помочь исследователям разработать более эффективные методы лечения заболеваний, связанных с метаболизмом, таких как ожирение и диабет или другие метаболические заболевания, а также эпилепсия и болезнь Альцгеймера.«Потребуются большие дальнейшие исследования, чтобы раскрыть, как манипуляции с передачей сигналов грелина через блуждающий нерв могут быть полезны в медицине человека» , - сказала Дэвис.