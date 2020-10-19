Назван простой напиток для очищения крови

Берем его себе на заметку.Специалистами был назван простой напиток, который они советуют употреблять по утрам для очищения крови от излишков сахара. Этот напиток содержит лишь три компонента – воду, имбирь и лимон.По словам медиков, привычка выпивать за завтраком по стакану простого напитка из воды, имбиря и лимона может помочь за достаточно быстрое время очистить кровь от излишков сахара. Такой напиток не только снижает уровень сахара в крови, но также улучшает реакцию инсулина у диабетиков.Его эксперты рассказали, как приготовить такой напиток.Понадобятся: 4 стакана воды, 30 граммов корня имбиря, один средний или большой лимон.Рецепт:промыть, очистить, порезать имбирь;добавить его в емкость с водой, оставить на ночь в холодильнике;утром нужно проверить имбирный вкус: если слишком крепкий, добавить еще воды, слабый – добавить еще пару ломтиков имбиря;налить воду с имбирем в стакан – если она холодная, напиток можно разогреть;добавить сок лимона, перемешать перед употреблением.Также можно приготовить чуть более сложный» вариант напитка:нарезать лимон и имбирь;в кастрюле вскипятить воду;добавить лимон, имбирь, молотую куркуму и молотый черный перец;настаивать 30 минут;процедить, добавить мед.«Имбирь содержит гингерол. Этот биоактивный ингредиент имбиря обладает естественными обезболивающими и антибактериальными свойствами. Также было обнаружено, что гингерол снижает уровень сахара в крови, регулирует реакцию инсулина у диабетиков. Объединение имбиря с лимоном создает мощный иммуностимулирующий напиток, который мягко очищает организм от многих нежелательных компонентов», — рассказали специалисты.