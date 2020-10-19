Медики предупредили об опасности чихания

Как правильно чихать.Эксперты предупреждают, что зажимать нос и рот во время чихания – опасно. Но прикрываться нужно, особенно в период гриппа и пандемии коронавируса COVID-19.Ученые из университетского госпиталя в Лестере провели исследование.Чихание – что это?Это безусловный рефлекс, механизм которого похож на кашель. Во время чихания поток воздуха с силой выходит через нос, избавляя нас от раздражителей – пыли, аллергенов, капелек слизи.Опасное чиханиеПри чихании воздух выходит через носовые пазухи со скоростью 120 метров в секунду и создает давление на внутренние стенки более 100 мм рт. ст. Если в момент чихания закрыть нос, то весь этот поток воздуха распределит давление по носогорлу и евстахиевой трубе, соединяющей носогорло со средним ухом.Именно из-за повышенного давления возможны различные повреждения:могут серьезно пострадать кровеносные сосуды;внутреннее ухо;барабанная перепонка.Из-за создания повышенного давления в пазухах носа могут быть и другие последствия: например, может заболеть голова. Кроме того, все микробы, от которых организм пытается избавиться, из-за сдерживания чихания остаются внутри.В Великобритании врачи зафиксировали даже случай разрыва стенки пищевода у мужчины, который собирался чихнуть, но попытался сдержаться, для чего зажал нос рукой.Как правильно чихатьО том, как именно нужно чихать, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в фейсбук.По правилам этикета, во время чихания рот и нос должны прикрываться носовым платком или бумажной салфеткой, которую сразу же стоит выбросить.Нельзя прикрываться ладонью или кулаком. Ведь вы рискуете заразить других через поверхности, к которым коснетесь.Лучший вариант будет чихать во внутреннюю сторону локтя. Такие действия минимизируют риск заражения других людей даже если нет хирургической маски или салфетки с собой.Во время пандемии не забывайте надевать медицинскую маску в общественных местах и менять ее каждые 3 часа. Если вы чихаете в маске, все равно нужно прикрываться сгибом локтя.