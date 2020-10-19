Фитнес-психолог рассказала о причинах переедания

Лишний вес уже в какой-то мере стал приметой нашего времени. В большинстве случаев люди набирают вес из-за банального переедания, поэтому, как отметила фитнес-психолог Вероника Шульц важно понимать и осознавать эти причины, чтобы не допустить негативного развития ситуации.Одной из таких причин является однообразная и скучная еда. Зачастую люди готовят большое количество какой-то еды и употребляют ее несколько дней практически без изменений. Поэтому организм на любую другую еде реагирует более активно, стараясь употребить ее побольше, а это часто как раз и являются продукты, не отличающиеся пользой. Чтобы этого избежать, необходимо внести большее разнообразие в свое повседневное меню.Другой причиной может быть диета, построенная на строгих запретах и ограничениях. Это вызывает внутренний конфликт, в результате которого часто происходит срыв, ведущий к перееданию. Вместо таких диет лучше руководствоваться принципами рационального питания.Еще одной очень важной причиной является отсутствие правильного режима питания. Часто за весь день человек почти ничего не съедает, зато вечером количество потребляемой пищи превышает все разумные рамки.Также среди причин, которые приводят к перееданию, специалист назвала скучную жизнь, где еда фактически является единственной радостью, а также голодное детство.